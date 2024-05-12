Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Филатиха, Великолукский муниципальный район, Псковская область

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