Хазиахметов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиахметов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

2001 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазиахметова (Державина) Ангелина

Рождение ребёнка
2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова (Державина) Ангелина

Рождение ребёнка
2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова (Державина) Ангелина

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