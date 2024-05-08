Сулейманова (Аминева) Эвелина Фахрисламовна
Место рожденияд.Маржинбаева, Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения27.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1993
Бракосочетание
18.08.2012
Рождение ребёнка
25.03.2014
Сын: Сулейманов Ильназ Салаватович
Отец ребёнка: Сулейманов Салават Гайнуллович
Рождение ребёнка
05.01.2016
Дочь: Сулейманова Сафина Салаватовна
Отец ребёнка: Сулейманов Салават Гайнуллович