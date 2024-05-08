Сулейманова (Аминева) Эвелина Фахрисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Аминева) Эвелина Фахрисламовна

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Место рождения

д.Маржинбаева, Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

27.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1993

Отец: Аминев Фахрислам Зайнуллович

Мать: Аминева (Сафарова) Нургиза Дазмировна

Бракосочетание
18.08.2012

Муж: Сулейманов Салават Гайнуллович

Рождение ребёнка
25.03.2014

Сын: Сулейманов Ильназ Салаватович

Отец ребёнка: Сулейманов Салават Гайнуллович

Рождение ребёнка
05.01.2016

Дочь: Сулейманова Сафина Салаватовна

Отец ребёнка: Сулейманов Салават Гайнуллович

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