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Скалкина Анна Михайловна

Место рождения

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1888

Муж: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Скалкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Скалкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Скалкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Скалкина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Скалкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Скалкин Иван

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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