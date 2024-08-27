Скалкина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Муж: Скалкин Иван
Рождение ребёнка
1889
Сын: Скалкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Скалкин Иван
Рождение ребёнка
1892
Сын: Скалкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Скалкин Иван
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Скалкин Иван
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Скалкина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Скалкин Иван
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Скалкин Иван
Смерть
Неизвестно