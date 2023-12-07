Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокия Петровна
Евдокия Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Иванович
1820 г.р.
Мать
Анастасия Трофимовна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Петр Иванович
Мать:
Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия