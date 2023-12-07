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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Сидорович

Мать: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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