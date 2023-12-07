Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Сидорович
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно