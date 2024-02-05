Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Афонасий Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Севастианов

д. Елино Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Павел Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Севастианов

д. Елино Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Прасковья Селиверстова

Отец ребёнка: Селиверст Севастианов

д. Елино Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверст Севастианов

Смерть
Неизвестно
д. Елино Меленковского уезда
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