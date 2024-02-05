Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Афонасий Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Севастианов
д. Елино Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Павел Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Севастианов
д. Елино Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Прасковья Селиверстова
Отец ребёнка: Селиверст Севастианов
д. Елино Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Елино Меленковского уезда