Железнов Андрей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Железнов Прокопий Савельевич
Бракосочетание
09.11.1875
Рождение ребёнка
18.06.1877
Мать ребёнка: Железнова Елена Ульяновна
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Железнова Елена Ульяновна
Рождение ребёнка
08.04.1884
Сын: Железнов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно