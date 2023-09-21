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Железнов Андрей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Железнов Прокопий Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1875

Жена: Железнова Елена Ульяновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Железнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Железнова Елена Ульяновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Железнова Елена Ульяновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.04.1884

Сын: Железнов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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