Бачагова 1, Деревнина 2 (Суворова) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачагова 1, Деревнина 2 (Суворова) Параскева Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Суворов Гаврила Крест. Д. М.Зарослой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1871

Сын: Бачагова Анна Захароаа

Отец ребёнка: Бачагов Захар Савельев

Бракосочетание
До 1871

Муж: Бачагов Захар Савельев

Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Деревнин Симеон Григорьев

М. 30 Ж. 23 вдова, крестьянская жена
Рождение ребёнка
03.07.1877

Дочь: Марфа Симеонова

Отец ребёнка: Деревнин Симеон Григорьев

Смерть
Неизвестно
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