Бачагова 1, Деревнина 2 (Суворова) Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Суворов Гаврила Крест. Д. М.Зарослой
Рождение ребёнка
22.07.1871
Отец ребёнка: Бачагов Захар Савельев
Бракосочетание
До 1871
Бракосочетание
21.01.1877
М. 30 Ж. 23 вдова, крестьянская жена
Рождение ребёнка
03.07.1877
Дочь: Марфа Симеонова
Отец ребёнка: Деревнин Симеон Григорьев
Смерть
Неизвестно