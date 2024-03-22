Рондяк Теодор Иванович
Место рождения
Дата рождения31.03.1862
Дата смерти18.06.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рондяк Иван Николаевич
Мать: Рондяк Анна Михайловна
Сын: Рондяк Григорий Теодорович
Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна
Дочь: Савдык Мария Теодоровна
Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна
Дочь: Розалия Теодоровна
Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна
Жена: Татьяна Ивановна
Дочь: Киричинская Розалия Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Дочь: Татьяна Теодоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Дочь: Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Дочь: Катерина Теодоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Дочь: Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Дочь: Анастасия Теодоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Сын: Рондяк Владимир Теодорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Сын: Рондяк Ярослав Теодорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Сын: Рондяк Ярослав Теодорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна