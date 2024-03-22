Рондяк Теодор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк Теодор Иванович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

31.03.1862

Дата смерти

18.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1862

Отец: Рондяк Иван Николаевич

Мать: Рондяк Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Рондяк Григорий Теодорович

Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна

Бракосочетание
До 1891

Жена: Рондяк Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1892

Дочь: Савдык Мария Теодоровна

Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 41
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Розалия Теодоровна

Мать ребёнка: Рондяк Катерина Михайловна

Бракосочетание
Около 14.06.1897

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1898

Дочь: Киричинская Розалия Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Татьяна Теодоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 41
Рождение ребёнка
02.01.1901

Сын: Рондяк Иван Теодорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Катерина Теодоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1906

Дочь: Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Теодоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рондяк Владимир Теодорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Рондяк Ярослав Теодорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Рондяк Ярослав Теодорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 41
Смерть
18.06.1919
Раздельное, Львівська область
Причина смерти: Тиф
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