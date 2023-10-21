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Курочкин Иван Калинникович

Место рождения

Соболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии

Дата рождения

04.08.1910

Дата смерти

05.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Курочкин Каллиник Васильевич

Мать: Ирина Прокопьевна

Соболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии
Смерть
05.10.1910
Соболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии
Причина смерти: от коклюша
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