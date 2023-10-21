Курочкин Иван Калинникович
Место рожденияСоболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии
Дата рождения04.08.1910
Дата смерти05.10.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Отец: Курочкин Каллиник Васильевич
Мать: Ирина Прокопьевна
Соболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии
Смерть
05.10.1910
Соболеково, Мензелинского уезда, Уфимской губернии
Причина смерти: от коклюша