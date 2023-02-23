Лаврентьева Софья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Софья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

12.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1851

Дочь: Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: Блинкова Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1862

Сын: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Лаврентий Корнилович

Смерть
12.12.1888
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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