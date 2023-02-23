Лаврентьева Софья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти12.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1851
Дочь: Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович
Рождение ребёнка
06.08.1855
Дочь: Блинкова Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович
Рождение ребёнка
24.02.1862
Сын: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1888