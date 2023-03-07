Блинкова Евдокия Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения06.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1855
Бракосочетание
21.?.1883
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Агриппина Палладьевна
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
23.04.1886
Дочь: Ирина Палладьевна
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1889
Сын: Блинков Алексей Палладьевич
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
06.04.1891
Дочь: Мария Палладьевна
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
07.05.1893
Дочь: Пелагея Палладьевна
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
20.10.1895
Сын: Блинков Дмитрий Палладиевич
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Смерть
Неизвестно