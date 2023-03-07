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Блинкова Евдокия Лаврентьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1855

Отец: Лаврентьев Лаврентий Корнилович

Мать: Лаврентьева Софья Филипповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1883

Муж: Блинков Палладий Филиппович

Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Агриппина Палладьевна

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Ирина Палладьевна

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1889

Сын: Блинков Алексей Палладьевич

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Мария Палладьевна

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1893

Дочь: Пелагея Палладьевна

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1895

Сын: Блинков Дмитрий Палладиевич

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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