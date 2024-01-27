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Черемисина Ефимья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Cherimisin Черемисин Сергей Sergei Яковлевич

Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Cherimisin Черемисин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Cherimisin Черемисин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cherimisin Черемисин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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