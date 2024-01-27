Черемисина Ефимья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Cherimisin Черемисин Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Cherimisin Черемисин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Cherimisin Черемисин Яков Иванович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно