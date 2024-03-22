Прокопий Осипович
Место рождения
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Каптелина Алексеевна
Бракосочетание
До 1722
Жена: Каптелина Алексеевна
Смерть
После 1729
Рождение ребёнка
До 1732
Дочь: Акулина Прокопьевна
Мать ребёнка: Каптелина Алексеевна