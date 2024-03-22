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Прокопий Осипович

Место рождения

Кудрявцево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1690 г.р.

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: Евдокия Григорьевна

Кудрявцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Каптелина Алексеевна

Кудрявцево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1722

Жена: Каптелина Алексеевна

Кудрявцево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1729
Кудрявцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1732

Дочь: Акулина Прокопьевна

Мать ребёнка: Каптелина Алексеевна

Кудрявцево, Шуйский район, Северный край
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