Еляскина Ирина Фроловна
Место рожденияЕремкино, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1810
Еремкино, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Бракосочетание
22.02.1832
Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: Башкиров Еремей и Кильдюшов по невесте: Арбам Дмитриевич и Никита Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анастасия Еремеевна
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
По метрике о смерти 1830 по ревизской сказке 1850 - 1835
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Пелагея Еремеевна
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1849
Дочь: Марфа Еремеевна
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1850
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.03.1853
Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857