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Еляскина Ирина Фроловна

Место рождения

Еремкино, Ставропольский район, Самарская область, Россия

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремкино, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Бракосочетание
22.02.1832

Муж: Еляскин Еремей Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: Башкиров Еремей и Кильдюшов по невесте: Арбам Дмитриевич и Никита Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анастасия Еремеевна

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Елясин Трофим Еремеевич

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

По метрике о смерти 1830 по ревизской сказке 1850 - 1835
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Пелагея Еремеевна

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1849

Дочь: Марфа Еремеевна

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Рождение ребёнка
05.12.1850

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1853

Сын: Елясин Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Еляскин Еремей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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