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Костомарова (Мамыкина) Анастасия
Костомарова (Мамыкина) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Пол
Женский
Отец
Мамыкинъ Иванъ
1880 г.р.
Мать
Мамыкина (Ерастова) Вѣра
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Мамыкинъ Иванъ
Мать:
Мамыкина Вѣра
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