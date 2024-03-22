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Шемигон Харитина Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Шемигон Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович

Бракосочетание
До 1911

Муж: Шемигон Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Шемигон Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1917

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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