Шемигон Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Шемигон Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
27.06.1912
Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шемигон Василий Иванович
Смерть
Неизвестно