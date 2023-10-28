Осмелкин Маркиян (Маркел) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти04.07.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Осмелкин Михаил
Рождение ребёнка
1881
Сын: Осмелкин Данила Маркелович
Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмелкина Агафья
Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмелкина Пелагея
Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна
Смерть
04.07.1922