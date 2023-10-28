Осмелкин Маркиян (Маркел) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсмелкин Маркиян (Маркел) Михайлович

Осмелкин Маркиян (Маркел) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

04.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Осмелкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Осмелкин Данила Маркелович

Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмелкина Агафья

Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмелкина Пелагея

Мать ребёнка: Акулина Игнатьевна

Смерть
04.07.1922
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close