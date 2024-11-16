Минейчева (Васильева) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1832 ст.
Дата смерти12.03.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1832 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил 1
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1857 ст.
Дочь: (Минейчева) Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Денисова (Минейчева) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович
Смерть
12.03.1899 ст.