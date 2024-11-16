Минейчева (Васильева) Дарья Дмитриевна 12.03.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Минейчева (Васильева) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1832 ст.

Дата смерти

12.03.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1832 ст.

Отец: Васильев Дмитрий Евсеевич

Мать: Васильева Авдотья Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил 1

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минейчев Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1855 ст.

Сын: Минейчев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1857 ст.

Дочь: (Минейчева) Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Денисова (Минейчева) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Минейчев Кузьма Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.03.1899 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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