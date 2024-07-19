Чугунцов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунцов Николай Петрович

Чугунцов Николай Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: Чугунцов Петр

Мать: не указана

Участник ВОВ. Награждён юбилейными медалями, «За победу над Германией».
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: какая-то шлендра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходольская Елизавета Фоминична

Рождение ребёнка
1952

Сын: Чугунцов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Суходольская Елизавета Фоминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.