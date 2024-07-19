Чугунцов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: Чугунцов Петр
Мать: не указана
Участник ВОВ. Награждён юбилейными медалями, «За победу над Германией».
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: какая-то шлендра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чугунцов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Суходольская Елизавета Фоминична
Смерть
Неизвестно