Петенин Алексей Калинникович
Место рожденияд. Володинская, Лешуковщина
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиДо 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Петенин Калина Сергеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1662
Сын: Петенин Епифан Алексеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1664
Сын: Петенин Михаил Алексеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
До 1724
д. Володинская, Лешуковщина