Петенин Алексей Калинникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петенин Алексей Калинникович

Место рождения

д. Володинская, Лешуковщина

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

До 1724

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Петенин Калина Сергеевич

Мать: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1662

Сын: Петенин Епифан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1664

Сын: Петенин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
До 1724
д. Володинская, Лешуковщина
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