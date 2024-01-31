Овчинников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Виктор

Место рождения

Невьянск

Дата рождения

31.01.1931

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931

Отец: Овчинников Александр

Мать: Овчинникова Елизавета

Невьянск
Рождение ребёнка
01.12.1938

Сын: Овчинников Геннадий

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна

Невьянск
Рождение ребёнка
14.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна

Невьянск
Рождение ребёнка
04.08.1945

Дочь: Булатова Тамара

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна

Невьянск
Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна

Невьянск
Рождение ребёнка
29.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна

Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Надежда Васильевна

Смерть
14.07.1993
Невьянск
Похороны
Неизвестно
Невьянское кладбище
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