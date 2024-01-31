Овчинников Виктор
Место рожденияНевьянск
Дата рождения31.01.1931
Дата смерти14.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931
Отец: Овчинников Александр
Мать: Овчинникова Елизавета
Невьянск
Рождение ребёнка
01.12.1938
Сын: Овчинников Геннадий
Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна
Невьянск
Рождение ребёнка
14.02.1941
Невьянск
Рождение ребёнка
04.08.1945
Дочь: Булатова Тамара
Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Васильевна
Невьянск
Рождение ребёнка
22.02.1952
Невьянск
Рождение ребёнка
29.12.1954
Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1993
Невьянск
Похороны
Неизвестно
Невьянское кладбище