Черноусов (Наливайко) Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов (Наливайко) Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наливайко Дмитрий

Мать: Наливайко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Черноусова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Черноусова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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