Черноусов (Наливайко) Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наливайко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Черноусова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Черноусова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно