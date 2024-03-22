Передвигина (Темникова) Прасковья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Темникова) Прасковья Филипова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Темникова Дарья Данилова

Отец ребёнка: Темников Данила Зиновьев

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1833

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Темников Данила Зиновьев

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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