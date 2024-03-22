Передвигина (Темникова) Прасковья Филипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Темникова Дарья Данилова
Отец ребёнка: Темников Данила Зиновьев
Рождение ребёнка
03.04.1833
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Темников Данила Зиновьев
Смерть
Неизвестно