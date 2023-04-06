Темникова (Базуева) Дарья Данилова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1846
Рождение ребёнка
20.02.1849
Дочь: Марина Моисеева
Отец ребёнка: Базуев Моисей Миронов
Рождение ребёнка
05.11.1850
Отец ребёнка: Базуев Моисей Миронов
Смерть
Неизвестно