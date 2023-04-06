Темникова (Базуева) Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Базуева) Дарья Данилова

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Место рождения

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Базуев Моисей Миронов

Рождение ребёнка
20.02.1849

Дочь: Марина Моисеева

Отец ребёнка: Базуев Моисей Миронов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1850

Сын: Базуев Михаил Моисеев

Отец ребёнка: Базуев Моисей Миронов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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