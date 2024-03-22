Романович-Славатинский Яков Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романович-Славатинский Яков Семёнович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1824

Жена: Романович-Славатинская Софья Даниловна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Романович-Славатинский Измаил Яковлевич

Мать ребёнка: Романович-Славатинская Софья Даниловна

Переяслав, Київська область
Помещик Переяславского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Гамалея Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Романович-Славатинская Софья Даниловна

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
Переяслав, Київська область
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