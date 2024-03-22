Романович-Славатинский Яков Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
Около 1824
Рождение ребёнка
1825
Помещик Переяславского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Гамалея Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Романович-Славатинская Софья Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно