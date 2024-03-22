Целых Александр Трофимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целых Трофим
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Полянских Мария Александрова
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Целых Лаврентий Александров
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Вера Александрова
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
04.03.1887
Дочь: Павлова Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно