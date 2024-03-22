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Целых Александр Трофимов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целых Трофим

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Полянских Мария Александрова

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Целых Иван Александров

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Целых Лаврентий Александров

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Целых Захар Александров

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Вера Александрова

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1887

Дочь: Павлова Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Целых Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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