Семейкина (Вострова) Анна Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
15.04.1827
Дочь: Хиония Прокопиева
Отец ребёнка: Семейкин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1828
Дочь: Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Семейкин Прокопий Иванов
Смерть
Неизвестно