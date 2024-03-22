Семейкина (Вострова) Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Вострова) Анна Кондратьева

Место рождения

Медведкова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведкова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Семейкин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
15.04.1827

Дочь: Хиония Прокопиева

Отец ребёнка: Семейкин Прокопий Иванов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1828

Дочь: Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Семейкин Прокопий Иванов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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