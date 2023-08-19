Семейкин Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения26.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1803
Отец: Семейкин Иван Семенов
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
15.04.1827
Дочь: Хиония Прокопиева
Мать ребёнка: Семейкина Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
04.04.1828
Дочь: Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Семейкина Анна Кондратьева
Смерть
Неизвестно