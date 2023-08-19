Семейкин Прокопий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемейкин Прокопий Иванов

Семейкин Прокопий Иванов

Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

26.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1803

Отец: Семейкин Иван Семенов

Мать: Семейкина Домника Иванова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Семейкина Анна Кондратьева

Рождение ребёнка
15.04.1827

Дочь: Хиония Прокопиева

Мать ребёнка: Семейкина Анна Кондратьева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1828

Дочь: Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Семейкина Анна Кондратьева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно