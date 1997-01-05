Слезкина Анастасия Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слезкина Анастасия Андроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1908

Дочь: Меньшенина Ирина (Арина) Никифоровна

Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Худякова Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Слезкин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Шипицына Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слезкин Никифор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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