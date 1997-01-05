Слезкина Анастасия Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1908
Дочь: Меньшенина Ирина (Арина) Никифоровна
Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1910
Дочь: Худякова Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Шипицына Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Слезкин Никифор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно