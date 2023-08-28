Мелихова (Борисова) Ксения Никанорова
Место рожденияРоссийская империя Землянский уезд село Долгуша
Дата рождения17.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1875
Российская империя Землянский уезд село Долгуша
Крещение
18.01.1875
Ильинская церковь села Долгуша
Godparents:государственный крестьянин Василий Андрианов Ерлыков и солдатка Екатерина Яковлева Лыкова
Бракосочетание
27.?.1896
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1897
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Неонила Алексеева
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
21.10.1902
Дочь: Елисавета Алексеева
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
21.01.1904
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
19.02.1910
Дочь: Баева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов
Смерть
Неизвестно