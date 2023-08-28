Мелихова (Борисова) Ксения Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Борисова) Ксения Никанорова

Место рождения

Российская империя Землянский уезд село Долгуша

Дата рождения

17.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1875

Отец: Борисов Никанор Михайлов

Мать: Борисова Пелагея Михайлова

Российская империя Землянский уезд село Долгуша
Крещение
18.01.1875
Ильинская церковь села Долгуша
Godparents:государственный крестьянин Василий Андрианов Ерлыков и солдатка Екатерина Яковлева Лыкова
Бракосочетание
27.?.1896

Муж: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Мелихов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Неонила Алексеева

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1902

Дочь: Елисавета Алексеева

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1904

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.02.1910

Дочь: Баева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Мелихов Алексей Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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