Borth (Schmeichel) Anna Maria
Место рожденияBistschin,Posen,Preußen
Дата рождения1800
Дата смерти26.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Bistschin,Posen,Preußen
Конфирмация (миропомазание)
1813
Polen
Бракосочетание
20.04.1828
Муж: Wiederspohn Johann
Рождение ребёнка
02.02.1834
Сын: Wiederspohn Friedrich Willhelm
Отец ребёнка: Wiederspohn Johann
Смерть
26.02.1884