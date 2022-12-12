Borth (Schmeichel) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBorth (Schmeichel) Anna Maria

Borth (Schmeichel) Anna Maria

avatar

Место рождения

Bistschin,Posen,Preußen

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.02.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Bistschin,Posen,Preußen
Конфирмация (миропомазание)
1813
Polen
Бракосочетание
20.04.1828

Муж: Wiederspohn Johann

Весёлая Долина, Одеська область
Рождение ребёнка
02.02.1834

Сын: Wiederspohn Friedrich Willhelm

Отец ребёнка: Wiederspohn Johann

Весёлая Долина, Одеська область
Смерть
26.02.1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close