Панов Доримедонт Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панов Доримедонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Алексей Доримедонтович

Мать ребёнка: не указана

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Адриан Доримедонтович

Мать ребёнка: не указана

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная
Место жительства
Неизвестно
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Емельянова Лапина (Панова) Анна Доримедонтовна

Мать ребёнка: не указана

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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