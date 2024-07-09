Панов Доримедонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Алексей Доримедонтович
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Адриан Доримедонтович
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Емельянова Лапина (Панова) Анна Доримедонтовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно