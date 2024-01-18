Андриянов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1924
Дата смерти31.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1924
Рождение ребёнка
11.06.1950
Сын: Андриянов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Леоново
Смерть
31.12.1987
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район