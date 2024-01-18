Андриянов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1924

Дата смерти

31.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1924

Отец: Андриянов Алексей Васильевич

Мать: Андриянова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.06.1950

Сын: Андриянов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Леоново
Смерть
31.12.1987
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
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