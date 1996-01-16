Корнилова (Мякутина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Мякутина) Анна Александровна

Место рождения

г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанский край, Российская империя

Дата рождения

1912

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанский край, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1947

Дочь: Корнилова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнилов Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Дмитрий Николаевич

Смерть
16.01.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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