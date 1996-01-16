Корнилова (Мякутина) Анна Александровна
Место рожденияг. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанский край, Российская империя
Дата рождения1912
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанский край, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1947
Дочь: Корнилова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Корнилов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1996