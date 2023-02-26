Шарапова (Земцова) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Земцов Борис Павлович
Рождение ребёнка
08.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забалуев Александр
Смерть
2014