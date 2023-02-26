Шарапова (Земцова) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Земцова) Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Земцов Борис Павлович

Мать: Чуракова Валерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забалуев Александр

Смерть
2014
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