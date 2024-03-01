Матикайнен Иосиф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.11.1838
Жена: Магдалена Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1845
Сын: Матикайнен Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Магдалена Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1849
Дочь: Тиелинен Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Магдалена Андреевна
Смерть
Неизвестно