Матикайнен Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Иосиф Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.11.1838

Жена: Магдалена Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1845

Сын: Матикайнен Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Магдалена Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1849

Дочь: Тиелинен Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Магдалена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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