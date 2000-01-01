Митин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Митин Михаил

Мать: Митина Соломонида Ивановна

Смерть
1944
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