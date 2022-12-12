Семенов Егор Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Егор Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Валентина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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