Ледовской Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледовской Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледовской Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ледовская (Лиманская) Светлана Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледовская (Лиманская) Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ледовская (Лиманская) Светлана Леонидовна

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