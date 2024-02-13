Ледовской Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ледовской Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ледовская (Лиманская) Светлана Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ледовская (Лиманская) Светлана Леонидовна