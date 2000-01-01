Зафт Степан Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗафт Степан Михаилович

Зафт Степан Михаилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Зафт Михаил

Мать: Зафт Офелия Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close