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Зафт Степан Михаилович
Зафт Степан Михаилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Зафт Михаил
1913 г.р.
Мать
Зафт Офелия Сергеевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Зафт Михаил
Мать:
Зафт Офелия Сергеевна
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