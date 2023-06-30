Мухина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.
Сын: Мухин Николай Константинович
Отец ребёнка: Мухин Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.
Сын: Мухин Иван Константинович
Отец ребёнка: Мухин Константин Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно