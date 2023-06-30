Мухина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.

Сын: Мухин Николай Константинович

Отец ребёнка: Мухин Константин Евгеньевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.

Сын: Мухин Иван Константинович

Отец ребёнка: Мухин Константин Евгеньевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Константин Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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