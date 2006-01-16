Баранов Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2006

Сын: Баранов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Баранова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Лариса Владимировна

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