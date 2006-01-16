Баранов Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.2006
Сын: Баранов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Баранова Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Лариса Владимировна