Паркачева (неизвестно) Орина Вахрамеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1684 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716 ст.
Дочь: Фекла Агапитовна
Отец ребёнка: Паркачев Агапит Филипович
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Сачепкасов Потап Агапитович
Отец ребёнка: Паркачев Агапит Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582