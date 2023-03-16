Паркачева (неизвестно) Орина Вахрамеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паркачева (неизвестно) Орина Вахрамеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716 ст.

Дочь: Фекла Агапитовна

Отец ребёнка: Паркачев Агапит Филипович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Сачепкасов Потап Агапитович

Отец ребёнка: Паркачев Агапит Филипович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паркачев Агапит Филипович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582
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