Трофим Петров
Место рожденияс.Волконское Козельского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Волконское Козельского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: не указана
с.Волконское Козельского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно