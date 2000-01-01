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Чемоданов Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1833

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1833

Отец: Чемоданов Афанасий Григорьевич

Мать: Чемоданова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1856

Дочь: Синегуб Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чемоданов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Чемоданов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ухтым (1875 г.)
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