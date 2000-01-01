Чемоданов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1833
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1833
Рождение ребёнка
22.02.1856
Дочь: Синегуб Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Чемоданов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Чемоданов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Анисия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ухтым (1875 г.)