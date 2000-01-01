Знаменская (Соколова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Соколова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1892

Отец: Соколов Василий Евлампиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Знаменский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Знаменский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Знаменский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Михаил Иосифович

Смерть
Неизвестно
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