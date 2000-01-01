Знаменская (Соколова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1892
Отец: Соколов Василий Евлампиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1910
Сын: Знаменский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Знаменский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Знаменский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно