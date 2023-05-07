Переберина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переберина Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Переберина Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Переберин Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Переберина Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переберин Фёдор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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