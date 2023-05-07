Переберина Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Переберина Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Переберина Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Переберин Фёдор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно