Ариничева (Зяблова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ариничева (Зяблова) Мария Николаевна

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Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зяблов Николай

Мать: не указана

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
14.02.1910

Муж: Ариничев Дмитрий Косьмин

Рождение ребёнка
07.05.1910

Сын: Ариничев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ариничев Дмитрий Косьмин

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Ариничев Дмитрий Косьмин

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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