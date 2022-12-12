Ариничева (Зяблова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зяблов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1910
Рождение ребёнка
07.05.1910
Сын: Ариничев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ариничев Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Ариничев Дмитрий Косьмин
Смерть
Неизвестно